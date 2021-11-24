Российские врачи пригласили противников обязательной вакцинации посетить красные зоны антиковидных больниц

Среди адресантов – политики, актёры и музыканты.

Руководители одиннадцати московских и региональных лечебных учреждений написали открытое письмо людям, которых авторы текста назвали противниками вакцинации. Это, например, лидеры думских фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, а также певец Константин Кинчев и актриса Мария Шукшина.

В обращении сказано буквально следующее: «учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».

Один из подписавших это письмо, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объявил, что это важно, поскольку лидеры мнений могут иметь очень серьёзное влияние.

Пока что ни один из указанных в письме людей поехать в больницы не согласился.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в ответ, что выступает только против обязательной вакцинации и сам привился трижды.

Музыкант Константин Кинчев ранее назвал фашизмом введение QR-кодов для вакцинированных. По мнению Кинчева, людей разделяют на сорта и категории в зависимости от здоровья и иммунного статуса.

Актриса Мария Шукшина, которая также упоминается в письме, ранее говорила о том, что не против прививок, а против неисследованной вакцины. Шукшина считает, что здоровые не должны жить по правилам, которые установлены для больных. Тем временем, Instagram начал блокировать аккаунты противников вакцинации. В частности, новые правила затронули страницу Марии Шукшиной. Данный аккаунт публиковал ложные сведения, это противоречит нормам сообщества, — такое сообщение появляется при попытке подписаться на страницу Шукшиной. Сама актриса пока не отреагировала на действия администрации ресурса.

Между тем, представитель РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион поддержал врачей. Он заявил, что противники вакцинации поступают безнравственно, фактически обрекая людей на смерть.