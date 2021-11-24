Депутат Госдумы Матвейчев считает инициативу запуска авторизации на сервисах через Госуслуги полезной и безопасной

Зампред думского комитета по информационной политике и информационным технологиям Олег Матвейчев считает интеграцию сервисов с Госуслугами полезной и безопасной инициативой. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Минцифры сообщил о запуске нового проекта — пользователи hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАНа смогут пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Скоро к ним присоединятся еще девять сайтов и приложений.

«Эта система привлекательна для пользователей, и для тех, кто предоставляет услуги. С одной стороны, она избавляет их от спама, от роботов, ботов, а для самого пользователя это удобно. Между сервисом и пользователем устанавливает более честные и прозрачные отношения», — сказал О.Матвейчев.

По мнению депутата, авторизация не будет связана с рисками для личных данных пользователей.

«Там имеют большие системы защиты, и персональные данные человека не поступают тому, кто предоставляет услуги. Тот, кто предоставляет услуги, он просто знает, что произведена идентификация, и что он имеет дело с реальным человеком, чтобы в будущем в случае обращения в суд, этого человека можно легко найти», — отметил он.

О.Матвейчев уверен, что сервисы не станут пользоваться личными данными пользователей для удовлетворения претензий.