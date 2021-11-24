Авторизация в сервисах через Госуслуги упростит властям сбор информации о гражданине – юрист РКС Дарбинян

Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян считает, что авторизация в популярных сервисах через Госуслуги облегчит представителям власти сбор информации о конкретном человеке. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Минцифры сообщил о запускаемом проекте: «Авто.ру», hh.ru, ЦИАН запустили авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ближайшее время авторизацию запустят «Авито» и ряд других компаний.

«Риски одни всегда — централизация в одном месте, и любая компрометация ЕСИА ведет соответственно к компрометации всех данных, которые агрегируются с разных сервисов. Силовые структуры, и конечно, федеральные органы власти, которые имеют доступ к данным из ЕСИА, конечно, смогут обогощать информацию о субъекте. И это может использоваться для наблюдения, для слежки, в том числе злоупотреблении сотрудниками своих полномочий. Вот такие возможность здесь открываются по получению максимального количества информации о лице, и его активности через эти порталы, где он осуществляет авторизацию», — рассказал С.Дарбинян.

При этом он добавил, что пока система ЕСИА не показала, что там есть какие-то серьезные проблемы с информационной безопасностью. «Система достаточно надежна и защищена, — поэтому вряд ли третьи лица получат», — отметил он.

По словам С.Дарбиняна, спецслужбы и сейчас располагают полномочиями на сбор любых данных и пользуются этим правом.

«Все меры могут быть использованы, доступы есть, в данном случае проблем нет к доступу этих источников. У МВД на данный момент есть множество источников и возможности для запроса информации к площадкам, плюс не стоит забывать, что данные по закону Яровой и так хранятся всеми сервисами, и сотрудники могут получить доступ к этим данным, и однозначно идентифицировать лицо — кто эти данные получал, отправлял», — добавил он.