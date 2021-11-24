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Эксклюзив Эха 18:09, 24 ноября 2021

Более 10 российский интернет-ресурсов ввели систему регистрации через портал Государственных услуг

На данный момент к пилотному проекту подключились такие сайты как «Авто.ру», hh.ru и ЦИАН, а в ближайшее время список пополнят «Авито» и сервис поиска недвижимости «Этажи», сообщили в Министерстве цифрового развития. Фактически это означает, что для пользования ресурсом гражданину придется предоставить доступ к паспортным и другим своим личным данным.

В случае успеха проекта он будет распространен на другие крупные интернет-компании. В ведомстве утверждают, что нововведение повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционных сделок. Если же гражданин захочет, то может в любой момент отозвать разрешение на доступ к данным в настройках сайта или приложения, а сами данные будут под надежной защитой.

Накануне о желании присоединиться к проекту заявила и компания «Яндекс». Там отметили, что пока за гражданами останется возможность выбрать, как он хочет авторизоваться: через сайт Госуслуг или другим способом.

Разговоры о необходимости ввести авторизацию в социальных сетях, мессенджерах и на различных интернет сайтах с использованием паспортных данных ведутся давно, однако никаких конкретных решения пока не было принято.

Как ожидается, первый этап пилотного проекта продлится до 1 июля будущего года.

Зампред думского комитета по информационной политике и информационным технологиям Олег Матвейчев рассказал «Эху Москвы», что считает интеграцию сервисов с «Госуслугами» полезной и безопасной инициативой. «Эта система привлекательна для пользователей, и для тех, кто предоставляет услуги. С одной стороны, она избавляет их от спама, от роботов, ботов, а для самого пользователя это удобно. Между сервисом и пользователем устанавливает более честные и прозрачные отношения», — сказал он. Олег Матвейчев уверен, что сервисы не станут пользоваться личными данными пользователей для удовлетворения претензий.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов считает, что законопослушным россиянам не стоит опасаться. Авторизация через портал госуслуг не несет особых рисков для безопасности личных данных. «В данном случае в чем прелесть доверенности через Госуслуги, в том, что компания, которая оказывает вам услугу, может точно знать, что вы действительно настоящий человек, у вас есть аккаунт на Госуслугах. Это на самом деле очень удобно. И если эта система будет хорошо работать, то это будет супер полезно и компаниям, и людям», — сказал он. Бакунов добавил, что подобные системы успешно работают во многих странах и удобны компаниям и пользователям.

В свою очередь, ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян уверен, что авторизация на популярных сервисах через госуслуги упростит сбор информации о конкретном человеке, в частности, силовикам. «Риски одни всегда — централизация в одном месте, и любая компрометация ЕСИА ведет соответственно к компрометации всех данных, которые агрегируются с разных сервисов. Силовые структуры, и конечно, федеральные органы власти, которые имеют доступ к данным из ЕСИА, конечно, смогут обогощать информацию о субъекте. И это может использоваться для наблюдения, для слежки, в том числе злоупотреблении сотрудниками своих полномочий. Вот такие возможность здесь открываются по получению максимального количества информации о лице, и его активности через эти порталы, где он осуществляет авторизацию», — рассказал С.Дарбинян. По словам Дарбиняна, спецслужбы и сейчас имеют полномочия на сбор любых данных и пользуются этим правом.

Политолог Александр Кынев уверен, что благодаря конкуренции на российском рынке электронных сервисов граждане смогут избегать авторизации через госуслуги, если по каким-то причинам не хотят этого делать. Кынев уверен, что государство не будет запрещать пользоваться какими-либо сервисами без привязки к госуслугам.



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