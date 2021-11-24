В США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института

Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технологический институт. В качестве причины на сайте ведомства указана разработка военной продукции для военного заказчика. Попадание в этот реестр предполагает введение экспортных ограничений. В частности, как отмечается в документе Минторга, в отношении МФТИ будет действовать «презумпция отказа» при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

В общем рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education МФТИ занимает первое место среди технических вузов России и входит в 100 лучших университетов мира по физическим и компьютерным наукам.

Всего в списке организаций, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США, 27 компаний, в том числе из Китая.