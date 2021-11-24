Минск обвинил Варшаву в стрельбе из автоматов и использовании перцового газа против мигрантов на границе

Об этом сообщил Погранкомитет Белоруссии. Польская сторона в свою очередь сообщила о трех новых попытках примерно 100 беженцев пересечь границу с Белоруссией. При этом, как утверждается, они кидали камни в пограничников. Тех, кому удалось прорваться, задержали и выдворили обратно. Двоих госпитализировали. Погранохрана Польши утверждает, что беженцы действуют под надзором белорусских солдат.