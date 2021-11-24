Минск обвинил Варшаву в стрельбе из автоматов и использовании перцового газа против мигрантов на границе

Об этом сообщил Погранкомитет Белоруссии. Польская сторона в свою очередь сообщила о трех новых попытках примерно 100 беженцев пересечь границу с Белоруссией. При этом, как утверждается, они кидали камни в пограничников. Тех, кому удалось прорваться, задержали и выдворили обратно. Двоих госпитализировали. Погранохрана Польши утверждает, что беженцы действуют под надзором белорусских солдат.
2021-11-24T17:32:55+03:00
2021-11-24T17:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 24 ноября 2021
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