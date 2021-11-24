Президент Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации испытал назальную вакцину от ковида

По его словам, после процедуры никаких негативных ощущений у него не было. О намерении испытать назальную вакцину президент сказал в минувшее воскресенье во время встречи с замглавы центра им.Гамалеи Денисом Логуновым. Тогда же он сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт».