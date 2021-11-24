Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Он принят с профицитом. За принятие закона в третьем чтении проголосовало 337 депутатов, против — 79 , 1— воздержался. Депутаты рекомендовали правительству при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований рассмотреть вопрос увеличения средств на финансирование ряда приоритетных социально значимых направлений.