Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Он принят с профицитом. За принятие закона в третьем чтении проголосовало 337 депутатов, против — 79 , 1— воздержался. Депутаты рекомендовали правительству при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований рассмотреть вопрос увеличения средств на финансирование ряда приоритетных социально значимых направлений.
2021-11-24T17:31:06+03:00
2021-11-24T17:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 24 ноября 2021
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