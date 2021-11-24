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17:07, 24 ноября 2021

Губернатор Ленинградской области отозвал решение о признании QR-кодов иностранных вакцин в местных музеях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал решение о признании QR-кодов иностранных вакцин в местных музеях. Однако, по его словам, властям российских регионов нужно сделать первый шаг к одобрению зарубежных препаратов.

Глава сорок седьмого региона отказался от своего решения после того, как его не согласовали в местном управлении Роспотребнадзора. Напомним, в сообщении на официальном канале администрации региона поначалу указали, что ведомство одобрило идею губернатора, но после опровержения, которое опубликовал Роспотребнадзор, эту фразу убрали. Однако окончательный отказ от инициативы признать иностранные вакцины хотя бы только для посещения музеев прозвучал только теперь. При этом Дрозденко добавил (его слова цитирует официальный канал администрации в Телеграм), что «надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали». Добавим, что по сообщениям музейных работников, в зимние месяцы они встречают лишь единичных граждан других стран.

Пока в России официально не зарегистрировали ни одну иностранную вакцину от Коронавируса. Ранее в Кремле обещали решить вопрос при взаимном признании сертификатов о вакцинации.


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