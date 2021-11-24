Иностранные видеосервисы и онлайн-кинотеатры хотят обязать платить российским операторам связи за загрузку сетей

Предполагается, что платеж за трафик станет источником финансирования для модернизации инфраструктуры связи, нагрузка на которую увеличивается в последние годы. У самих операторов на это нет средств. В разработанном Министерством цифрового развития предложении объем финансовых обязательств зарубежных компании, которым принадлежат видеосервисы и онлайн-кинотеатры, пока не уточняется. В ведомстве отказались комментировать инициативу. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты уверены, что подобные проекты могут привести к удорожанию некоторых услуг в интернете, в том числе и для самих операторов. Кроме того, не известно, чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных, так как одни увеличивают нагрузку на сети операторов связи и должны платить за это, а другие – нет.

Инициатива вошла в перечень мер по созданию условий для развития телекоммуникационной сети. Помимо этого, предлагается ввести и иные государственные меры поддержки, упростить их получение и систему оценки потерь операторами.