Еще один адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова покинул Россию

Евгений Смирнов сейчас находится в Грузии и не исключает, что придётся остаться в этой стране. Ранее по инициативе ФСБ против него было возбуждено дисциплинарное производство за якобы неоднократный пропуск следственных действий без уважительных причин.

В интервью расследовательскому изданию The Insider* Евгений Смирнов сказал, что по каждому из адвокатов были дисциплинарные производства. Он отметил, что ФСБ не любит огласки дела Сафронова.

Смирнов добавил, что с первого дня следствия Сафронову не дают телефонных звонков, запрещены свидания, и больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов.

Весной этого года против ещё одного адвоката Ивана Сафронова – Ивана Павлова – было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Юрист свою вину отрицает. В сентябре он уехал из России из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность. В ноябре российский Минюст внес Павлова в список СМИ-иностранных агентов.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.