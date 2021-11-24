ФСИН провела конкурс видеороликов среди заключенных, посвященный 200-летию Достоевского

В числе победителей — фильм по роману «Преступление и наказание», над которым работал актер Михаил Ефремов, сообщает телеграм-канал Baza и местное издание Fonar.tv. Об итогах конкурса написала также пресс-служба Белгородской митрополии. Согласно ее сообщению, приз в номинации «Лучший монтаж» получил фильм «Евангелие от Федора», снятый заключенными исправительной колонии № 4 в Белгородской области — З. и Е. По данным СМИ, под «Е.» подразумевается Ефремов, который отбывает наказание в этой колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Отмечается, что за победу в конкурсе осужденные были поощрены администрацией исправительного учреждения и получили памятный подарок.
2021-11-24T16:35:07+03:00
2021-11-24T16:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 24 ноября 2021
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