Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за трафик

Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за используемый при просмотрах трафик. Компенсацию они будут выплачивать российским операторам связи, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли, которую готовит ведомство.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в итоговый документ войдут 10 инициатив. В ведомстве считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика, но им не хватает финансирования для модернизации сетей. В Министерстве экономики сказали, что поддерживают меры, стимулирующие развитие отраслей. Как отмечает «Интерфакс», операторы уже несколько лет вынашивают идею компенсации загрузки своих сетей со стороны стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров.