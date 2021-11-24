Три интернет-ресурса запустили авторизацию через портал «Госуслуги»

Такую возможность получили пользователи с подтвержденной учетной записью. Они смогут заходить на ресурсы HeadHunter, Авто.ру и ЦИАН с помощью единой системы идентификации и аутентификации, — сообщили в Министерстве цифрового развития. Утверждается, что это пилотный проект, который продлится до 1 июля будущего года. В ближайшее время к нему присоединятся Авито и ряд других компаний.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов рассказал «Эху Москвы», что авторизация на известных сервисах через портал госуслуг не несет особых рисков для безопасности личных данных.

«В данном случае в чем прелесть доверенности через Госуслуги, в том, что компания, которая оказывает вам услугу, может точно знать, что вы действительно настоящий человек, у вас есть аккаунт на Госуслугах. Это на самом деле очень удобно. И если эта система будет хорошо работать, то это будет супер полезно и компаниям, и людям», — сказал он.

По словам Г.Бакунова, в данном случае при использовании гражданами этих сервисов в случае продажи имущества, государство автоматически будет в курсе дополнительных источников дохода человека. «И потенциально об этом узнает и налоговая служба. С другой стороны, если вы честный человек и честно платите налоги, наверное, вам не стоит сильно об этом заботиться, и больше того, вам будет более удобно, если информация о начисленном дополнительном вам налоге автоматически окажется в вашем личном кабинете на тех же Госуслугах», — отметил он.

Г.Бакунов добавил, что подобные системы успешно работают во многих странах мира и являются удобными как для компаний, так и для пользователей.