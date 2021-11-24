Новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о планах театра на два будущих сезона

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский сообщил, что в планах театра на два будущих сезона – постановки Константина Богомолова, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова и Марины Брусникиной. По словам Хабенского, в этом сезоне он намерен вернуть на сцену моноспектакль «Контрабас», премьера которого состоялась в 2014 году. В труппу МХТ возвращаются актеры Андрей Бурковский, Игорь Золотовицкий и Дарья Мороз. Объявлено также, что театр будет плотно сотрудничать со школой-студией МХАТ. Студенты присутствовали на сегодняшнем сборе труппы.

