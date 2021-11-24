Концертный директор рэпера Моргенштерна не подтверждает эмиграцию музыканта

В расписании концертов изменений нет, сообщил телеканалу «Дождь*» менеджер артиста Владимир Шавгулидзе. По его словам, Моргенштерн выступит в Москве уже на этой неделе, как и было запланировано ранее. До этого он проведет частные мероприятия, добавил концертный директор. Сейчас музыкант находится в Белоруссии по рабочим целям. Как сообщают телеграм-каналы, прохожие видели Моргенштерна в Смоленске при посадке на поезд Москва — Минск. После этого распространились предположения, что он строит планы эмигрировать из России. Это связывают со вчерашним высказыванием главы следственного комитета Александра Бастрыкина, который назвал активность исполнителя в интернете «торговлей наркотиками».

Летом суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. В ноябре следственный комитет начал искать в них склонение к наркотикам.

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