В Подмосковье задержали полицейского, которого подозревают в организации незаконной миграции

По предварительным данным, он помог переехать нескольким людям из Индии в Мексику.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали начальника отдела полиции городского округа Долгопрудного Карена Севикяна. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на ведомство. Там добавили, что полицейского подозревают в организации нелегальной миграции. «Интерфакс» в свою очередь со ссылкой на источник пишет, что, по версии следствия, задержанный вместе с другими людьми провёл транзит через Россию семи граждан Индии. По этим данным, Севикян содействовал в беспрепятственном оформлении документов в обход проверок. Агентство уточняет, что все эти люди уже вылетели из страны в Мексику.

Карен Севикян уже не в первый раз привлекает внимание сотрудников управления собственной безопасности. Два года назад, когда он был главой отдела полиции Пушкино, у сотрудника МВД проходили обыски. По данным РБК, он тогда числился свидетелем по делу об убийстве предпринимателя из Мытищ Алексея Пылина, пропавшего в 2012 году.

Если Севикяну и другим подозреваемым предъявят обвинения, то им по статье об организации нелегальной миграции будет грозить до семи лет лишения свободы.