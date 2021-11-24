В России пока не замечают значительного снижения смертности от коронавируса

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова добавила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 50,4%. Она подчеркнула, что Москва и Нижний Новгород близки к достижению коллективного иммунитета в 80%.

В России сегодня будет зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в гражданский оборот вакцина «Спутник М» поступит не раньше конца декабря.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в некоторых странах, в частности, в Китае начали работать над вакциной от коронавируса для детей с двух лет. Он допустил применение такого же препарата в России. Путин также добавил, что поучаствовал в эксперименте по исследованию назальной вакцины от коронавируса.