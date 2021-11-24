Его считают причастным к организации незаконной миграции. По данным МК, подполковник и его сообщник вывез семерых граждан Индии из России в Мексику. Транзит осуществлялся через аэропорт «Шереметьево». Возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье задержан начальник отдела полиции по городу Долгопрудному
Его считают причастным к организации незаконной миграции. По данным МК, подполковник и его сообщник вывез семерых граждан Индии из России в Мексику. Транзит осуществлялся через аэропорт «Шереметьево». Возбуждено уголовное дело.