Российский совет торговых центров просит премьер-министра Мишустина компенсировать убытки из-за введения QR-кодов

Российский совет торговых центров просит премьер-министра Михаила Мишустина компенсировать убытки из-за введения антиковидных ограничений, в частности, QR-кодов. Торговля оценивает свои убытки в более чем 7,5 миллиардов рублей в месяц.
2021-11-24T15:32:54+03:00
2021-11-24T15:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 24 ноября 2021
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