Министерство здравоохранения сегодня зарегистрирует вакцину от коронавируса Центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в соответствии с федеральными законами, профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей, либо законного представителя, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» поступит уже в конце декабря.

Голикова назвала драматичной ситуацию со смертностью от коронавируса в России. Ежедневно умирают более 1200 россиян, в основном это шестидесятилетние и старше. По утверждению Голиковой, абсолютное большинство из них не стали прививаться от коронавируса. Вице-премьер прогнозирует новый подъем заболеваемости. По ее оценке, это неизбежно.