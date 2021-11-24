Венедиктов считает несправедливым отказ в перерегистрации в «Яблоке» главе московского округа Гагаринский Русаковой

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает несправедливым отказ в перерегистрации в партии «Яблоко» главе московского округа Гагаринский Елене Русаковой. Об этом он сказал в прямом эфире на YouTube-канале радиостанции.

«Я считаю, что с Еленой Русаковой — я не знаю, она вычищена или просто ее не перерегистрировали — поступили несправедливо. Елена Русакова, притом, что я понимаю, почему это было сделано, выдвинулась вопреки мнению партии против Владимира Рыжкова. Но этот этап уже прошел. И Елена Леонидовна — она «яблочница», и по взглядам «яблочница». И там, наверное, были какие-то несправедливости в этой истории. Мне кажется, что «Яблоко» должно вернуться к проблеме справедливости», — отметил А.Венедиктов.

Ранее Русакова сообщила, что ей отказали в перерегистрации. По ее словам, «яблочников», чья партийная деятельность вызывала вопросы у руководства, просили пройти онлайн-собеседование перед заседанием московского бюро.

«Все собеседования проходили через Zoom в течение очень короткого времени — около 15 минут. Многие [участники собеседований] жаловались, что им фактически не давали высказаться в свою защиту и не обращали внимания на их доводы», — рассказала Русакова.

Некоторых партийцев, в том числе и саму Русакову, ненадолго подключали к трансляции заседания на время рассмотрения их дела, после чего сразу же отключали, не давая возможности выступить, отметила она.