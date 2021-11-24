Голикова: Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня. Об этом сказаал вице-премьер Голикова. Подростка будут прививать с согласия родителей или его самого, если ему больше 15 лет. Вакцина от ковида для детей поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря, добавила Голикова.