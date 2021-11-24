Голикова: Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня. Об этом сказаал вице-премьер Голикова. Подростка будут прививать с согласия родителей или его самого, если ему больше 15 лет. Вакцина от ковида для детей поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря, добавила Голикова.
2021-11-24T15:11:37+03:00
2021-11-24T15:37:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:11, 24 ноября 2021
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