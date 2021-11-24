Голикова: В целом по РФ не отмечаем значительного снижения уровня смертности

В целом по РФ не отмечаем значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 50,4%.