Голикова: В целом по РФ не отмечаем значительного снижения уровня смертности

В целом по РФ не отмечаем значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 50,4%.
2021-11-24T15:07:45+03:00
2021-11-24T15:08:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:07, 24 ноября 2021
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