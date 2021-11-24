Глава Удмуртии поручил проверить информацию об избиении детей в одной из школ Красногорского района республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проверить информацию об избиении детей в одной из школ Красногорского района республики. По предварительным данным, от действий учителя пострадали шестеро учащихся начальной школы, предположительно, педагог регулярно применяла телесные наказания. Учитель отстранена от работы. Глава Удмуртии назвал ситуацию недопустимой и поручил принять самые строгие меры в отношении виновных, если факты подтвердятся, — сообщает агентство Интерфакс.