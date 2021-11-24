Польша пока не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией, — сообщает пограничная охрана. Пункт пропуска был закрыт 9 ноября после того, как несколько тысяч мигрантов попытались массово перейти границу со стороны Белоруссии.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе в России могут вырасти цены.

Стоимость товаров может увеличиться на фоне издержек западных компаний, которые они несут из-за транспортного коллапса на приграничной территории. Время пресечения контрольно-пропускных пунктов выросло с нескольких часов до нескольких дней не только на границе между Польшей и Белоруссией, но и на альтернативных маршрутах через Латвию и Литву. Ситуация может повлиять на стоимость и доступность некоторых импортных товаров в преддверии новогодних праздников. Как сообщает «Независимая газета», происходящим обеспокоены и в Консультативном совете. Он был ранее сформирован из руководителей зарубежных компаний, инвестирующих в российскую экономику. Кремль уже попросили вмешаться и помочь решить транспортные проблемы. Они начались после того, как Польша усилила пограничный контроль из-за ухудшения ситуации с мигрантами, пытающимися попасть в Евросоюз через Белоруссию. Несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока организовали стихийный лагерь и периодические пытаются прорваться через ограждения. Варшава пригрозила полным закрытием границ. Литва и Латвия ввели режим чрезвычайного положения.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил разобраться с проблемами транзита товаров из Европы министерство иностранных дел транспорта и экономического развития.

