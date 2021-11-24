Венедиктов заявил об опасности поездок в Белоруссию для журналистов «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в прямом эфире на YouTube-канале радиостанции об опасности поездок в Белоруссию для журналистов «Эха».

Отвечая на вопрос о возможном визите в Минск, А.Венедиктов сказал, что «для этого должны быть гарантии безопасности». «Гарантий безопасности для журналистов «Эха» в городе Минск и стране Беларусь сейчас нет. Поэтому нет, [не поеду]», — отметил он.

А.Венедиктов также прокомментировал интервью Александра Лукашенко журналисту «Би-би-си» Стиву Розенбергу. «Благодаря своей невозмутимости, Стив его «выманил». Это высокопрофессиональное интервью. Там проявляется нынешнее состояние Лукашенко. Я вижу, как он изменяется и становится нервным. Я его видел в декабре 19-го года – полтора года назад. Это другой Лукашенко, это важно», — заключил он.