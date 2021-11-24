ГД приняла в III чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов использовать спецсредства против дебоширов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов использовать специальные средства против авиадебоширов. Перечень этих средств будет утверждать правительство. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, — сообщает ТАСС.

