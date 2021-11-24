СК объявил о задержании генерального директора компании «Газпром газораспределение Краснодар» и его заместителя

Следственный комитет объявил о задержании генерального директора компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева и его заместителя Александра Савостьянова. Их подозревают в незаконном получении более 20 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что среди задержанных и заместители директоров филиалов компаний в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар. Следствие просит заключить подозреваемых под стражу.

