Пользователи Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на HH.ru, Авто.ру и ЦИАН с помощью ЕСИА

Пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на ресурсы ХедХантер, Авто.ру и ЦИАН с помощью единой системы идентификации и аутентификации, — сообщили в Министерстве цифрового развития. Утверждается, что это пилотный проект, который продлится до 1 июля будущего года. В ближайшее время к нему присоединятся Авито и ряд других компаний.