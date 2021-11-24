Пользователи Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на HH.ru, Авто.ру и ЦИАН с помощью ЕСИА

Пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на ресурсы ХедХантер, Авто.ру и ЦИАН с помощью единой системы идентификации и аутентификации, — сообщили в Министерстве цифрового развития. Утверждается, что это пилотный проект, который продлится до 1 июля будущего года. В ближайшее время к нему присоединятся Авито и ряд других компаний.
2021-11-24T14:35:44+03:00
2021-11-24T14:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 24 ноября 2021
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