NASA проводит испытание космического корабля, который должен будет столкнуться с околоземным астероидом

Национальное управление по аэронавтике США проводит испытание космического корабля, который должен будет столкнуться с околоземным астероидом и сбить его со встречного с Землей курса, сообщают зарубежные издания.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Проект DART в рамках которого сегодня космический аппарат был запущен ракетой-носителем Фэлкон 9 американской компании SpaceX, имеет целью проверку технологии предотвращения столкновения с Землей потенциально опасных для ее существования астероидов. После отделения от ракеты-носителя космический корабль NASA продолжит свое 10-месячное путешествие к астероиду Диморфос, с тем, чтобы врезаться в него на скорости более шести км в секунду и изменить его траекторию. Британская Гардиан уточняет, что Диморфос имеет размеры сравнимые с футбольным полем; он вращается по орбите в непосредственной близости от бОльшего астероида Дидимос. При этом ни тот, ни другой не грозят нашей планете уничтожением: НАСА выбрало данную астероидную систему по вполне практической причине: относительная близость к Земле делает ее идеальной для проведения данного эксперимента. Мониторинг столкновения корабля NASA с астероидом и его последствия будут отслеживаться непосредственно из космоса, со спутника LICIACube итальянского производства, а также с наземных телескопов и радаров.

Миссия DART обойдется NASA в 325 миллионов долларов.