Интернет-ресурсы Авто.ру, ЦИАН и hh.ru запустили авторизацию через сайт Госуслуг

Это пока пилотный проект, отметило в своем сообщении Министерство цифрового развития. Он продлится до июля будущего года и в случае успеха будет распространён на большее количество сайтов и приложений. Пока же к системе авторизации через сайт Госуслуг подключились 10 компаний, ответственные за работу 12 сайтов различной направленности. Таким образом, для получения доступа к ресурсам гражданам потребуется предоставить доступ к данным паспорта и другой личной информации.

Накануне о намерении ввести авторизацию по документам заявили и в компании «Яндекс», однако точная дата начала эксперимента пока не называется. На начальном этапе у пользователя будет возможность выбрать и другой способ регистрации, не связанный с Госуслугами.

В целом же, вопрос о регистрации в социальный сетях, мессенджерах и на сайтах с использованием паспортных данных обсуждается уже несколько лет. Однако каждый раз власти опровергают сообщения о готовящихся нововведениях.

В Министерстве цифрового развития уверяют, что при таком способе авторизации паспортные данные пользователя будут хорошо защищены, а сам гражданин сможет в любой момент отозвать соглашение на обработку персональных данных в настройках приложения.