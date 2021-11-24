В Москве сегодня попрощались с народной артисткой Ниной Руслановой

В вестибюле столичного Дома кино, обычно украшенного фотографиями известных российских артистов и афишами новых отечественных кинолент, сегодня с утра играла грустная музыка. Вокруг импровизированной сцены возле главной лестницы собралось несколько десятков коллег, близких друзей и поклонников актрисы Нины Руслановой. Известные актеры и представители российской киноиндустрии стояли вместе с теми, кто десятилетиями следил за карьерой артистки по телевизору или на зрительских креслах театров.

Упустить возможность проводить любимую актрису в последний путь было бы неправильно, считает поклонница ее творчества Ольга Селиванова.

Пришедшие проститься неоднократно отмечали непростую судьбу Нины Руслановой и доставшийся ей особый дар. Актер Александр Пашутин назвал талант актрисы уникальным.

Увидеть Русланову в последний раз не удалось: гроб оказался закрытым. Как ранее сообщали журналисты, народная артистка незадолго до смерти заразилась коронавирусом, но от госпитализации отказывалась. Гроб из Дома кино выносили под аплодисменты и овации. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Нине Руслановой было 75 лет. Она не дожила до дня рождения две недели.