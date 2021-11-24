Руководители ковидных больниц написали открытое письмо общественным деятелям, которые выступают против вакцинации

Руководители крупнейших российских ковидных больниц написали открытое письмо политикам и общественным деятелям, которые выступают против вакцинации. Они призывают их посетить красные зоны клиник, реанимации и морги, и самим убедиться, насколько серьезна ситуация.

Главный врач Московской клинической больницу №52 Марьяна Лысенко считает, что люди, которые публично выступают против прививочной кампании, должны осознавать, что делают.

Письмо медиков адресовано, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В интервью «Эху» он отказался от подробных комментариев, однако пояснил, что является противником принудительной вакцинации.

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале написала, что на экскурсии в красные зоны больниц «не поместятся все», кто разделяет ее мнение. По ее словам, она выступает не против вакцинации, а против того, как она реализовывается на практике.

Между тем, открытое письмо медиков поддержали в РПЦ, а также в Кремле, о чем сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.