В Кремле назвали личным мнением высказывания Бастрыкина на тему образования и отмены ЕГЭ

Высказывания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина на тему образования и отмены ЕГЭ являются его личным мнением. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения», — отметил Д.Песков.

Он добавил, что «Министерство просвещения, Министерство образования и науки внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию системы образования».

Ранее Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи» и предложил его отменить. Также глава СКР предложил возродить советскую школу образования и отменить бакалавриаты и специалитеты.