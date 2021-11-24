В Кремле назвали аргументированной точкой зрения заявление Патрушева о том, что в Украине «может полыхнуть»

Заявление руководителя Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что в Украине «может полыхнуть», можно считать аргументированной точкой зрения. Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«В данном случае я не думаю, что я должен и могу заниматься каким-то прогнозированием. Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации; органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения», — сказал Д.Песков.

Ранее Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».