Песков: Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с обвинениями Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Кремль не будет вмешиваться в компетенцию Следственного комитета в связи с обвинениями Александра Бастрыкина в адрес музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал он.

Ранее Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете.