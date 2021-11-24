В Тюменской области задержан сотрудник СК, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух дорожных рабочих

В Тюменской области задержан сотрудник Следственного комитета, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух дорожных рабочих. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении по отрицательным мотивам, — сообщили в региональном управлении СК. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
2021-11-24T13:35:09+03:00
2021-11-24T13:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 24 ноября 2021
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