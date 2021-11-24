В Тюменской области задержан сотрудник СК, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух дорожных рабочих

В Тюменской области задержан сотрудник Следственного комитета, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух дорожных рабочих. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении по отрицательным мотивам, — сообщили в региональном управлении СК. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.