Премьер Молдавии попросила парламент в срочном режиме одобрить перевод денег «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась 24 ноября к парламенту с просьбой в срочном режиме одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере 74 млн долларов. Как проинформировала пресс-служба законодательного органа, этот вопрос в среду обсудят на заседании постоянного бюро парламента.
2021-11-24T13:33:53+03:00
2021-11-24T13:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 24 ноября 2021
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