Премьер Молдавии попросила парламент в срочном режиме одобрить перевод денег «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась 24 ноября к парламенту с просьбой в срочном режиме одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере 74 млн долларов. Как проинформировала пресс-служба законодательного органа, этот вопрос в среду обсудят на заседании постоянного бюро парламента.