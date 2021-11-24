Китай в случае необходимости готов выпустить нефть из своих резервов для поддержания стабильности рынка, — подтвердил официальный представитель МИДа КНР.

Накануне на это решились Соединенные Штаты, а вслед за ними Япония. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи снизился на полтора процента на фоне решения властей Японии. Что касается цен на нефть, то они сегодня незначительно выросли после существенного скачка накануне. За баррель марки Brent на бирже в Лондоне дают более 82 долларов.

