Молдавия до сих пор не погасила долг за газ перед «Газпромом»

Текущий платеж пока не поступил на счет компании, сообщил агентству РИА Новости официальный представитель экспортёра Сергей Куприянов. При этом, ультиматум, выдвинутый Кишинёву, истекает сегодня.



Вместе с тем, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Адрей Сыпу в интервью телеканалу Publika TV пояснил, что завтра Парламент поддержит идею Правительства о выделении компании-должнику «Молдовагаз» бюджетных средств на погашение долга. А это значит, что свои деньги российская компания получит уже в пятницу. Пока же, чтобы Россия не прекращала поставки газа в Республику, Правительство направит руководству «Газпрома» гарантийное письмо с обещанием закрыть долг в ближайшее время.

По заявлению «Газпрома» Кишинёв должен более 70 миллионов долларов за топливо. В конце октября был заключен договор на поставку газа на ближайшие пять лет.

Пока сообщений о прекращении поставок газа в Молдавию на фоне истечения срока ультиматума не поступало.