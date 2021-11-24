В Карелии на одной из трасс опрокинулся туристический автобус, в котором находились более 30 человек

Как передает агентство РИА Новости ссылаясь на экстренные службы, четырех пострадавших госпитализировали. Другие подробности пока не приводятся.
2021-11-24T13:02:58+03:00
2021-11-24T13:02:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:02, 24 ноября 2021
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