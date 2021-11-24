В Кремле позитивно оценивают открытое письмо врачей, предложивших противникам вакцинации посетить ковидные отделения

В Кремле позитивно оценивают открытое письмо врачей, предложивших противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения в больницах, а также реанимации и морги. Руководители одиннадцати клиник обратились к известным политикам и общественным деятелям, которые выступают против прививочной кампании. Среди адресатов оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, а также актриса Мария Шукшина — минувшей зимой она проводила даже «круглый стол» на тему «Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности».

На этом фоне Росздравнадзор напомнил, что призывает свои территориальные органы сообщать о противниках вакцинации, в том числе среди медиков. Для этого будет собираться информация, в том числе в СМИ и соцсетях.