Песков: К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансировано и не превращать в «охоту на ведьм»

К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансировано и не превращать в «охоту на ведьм», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не является нашей прерогативой, одно дело — высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело — призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.