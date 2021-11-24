Газпром сообщает, что платеж за газ от Молдавии пока не поступил

Срок оплаты истекает сегодня. Ранее российский газовый монополист предупреждал, что прекратит поставки. В октябре Газпром и Молдовагаз договорились продлить соглашение при условии своевременной оплаты.
2021-11-24T12:34:03+03:00
2021-11-24T12:41:00+03:00
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12:34, 24 ноября 2021
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