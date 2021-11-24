Губернатор Ленобласти отозвал решение о признании в музеях кодов, выданных после вакцинации зарубежными препаратами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал решение о признании в местных музеях цифровых кодов, выданных после вакцинации зарубежными препаратами.

Глава сорок седьмого региона отказался от своего решения после того, как его не согласовали в местном управлении Роспотребнадзора. Напомним, в сообщении на официальном канале администрации региона поначалу указали, что ведомство одобрило идею губернатора, но после опровержения, которое опубликовал Роспотребнадзор, эту фразу убрали. Однако окончательный отказ от инициативы признать иностранные вакцины хотя бы только для посещения музеев прозвучал только теперь. При этом Дрозденко добавил, цитирую по официальному каналу администрации в Телеграм, Надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали, конец цитаты. Добавлю, что по сообщениям музейных работников, в зимние месяцы они встречают лишь единичных граждан других стран.

В России пока официально не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин от коронавируса.