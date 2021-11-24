Польские пограничники сообщают об очередной попытке силового проникновения мигрантов со стороны Белоруссии

Это произошло накануне вечером. Утверждается, что беженцы бросали в пограничников камни и за этим наблюдали сотрудники белорусских силовых структур.

Западные страны утверждают, что миграционный кризис спровоцировал Минск.

Дезинформация стала причиной миграционного кризиса на восточных границах ЕС – говорится в пресс-релиза, обнародованного по итогам заседания Еврокомиссии. В ЕС считают, что мигрантов заманивали к границам ЕС ложными посулами и лживыми обещаниями. Ими манипулировали определенные силы, главной целью которых была дискредитация международной репутации ЕС. В ответ Европа приняла меры на внешнеполитическом уровне, чтобы противодействовать распространению ложной информации в интернете, в том числе налаживая контакты со странами из которых идет основной поток беженцев. Евросоюз намерен бороться с компаниями, предоставляющими подобные услуги. Они будут включены в черный список и против них применят ограничительные меры.

Белоруссия в свою очередь обещает ответные меры. Руководитель страны Александр Лукашенко, в частности, пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.