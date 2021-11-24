Москва прощается с актрисой Ниной Руслановой

Нина Русланова в последние годы тяжело болела. По данным ряда СМИ, умерла она от осложнений, вызванных коронавирусом.
2021-11-24T12:02:44+03:00
2021-11-24T12:13:02+03:00
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12:02, 24 ноября 2021
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