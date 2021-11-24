Правозащитники выявили факты пыток в кировской колонии «Черный дятел»

Правозащитники выявили новые факты пыток в кировской колонии N6, известной как «Черный дятел». Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Мы поехали туда втроем: я, создатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин, и пообщались там с осужденными, которые нам рассказывали действительно жуткие вещи. Поскольку там был прокурор областной прокуратуры, он дал возможность записать видео с показаниями одного из осужденных. Все это мы передали во ФСИН, нам обещали провести проверку, и, насколько я понимаю, она сейчас проводится», — отметила правозащитница.

По словам Е.Меркачевой, рассказы заключенных свидетельствуют о регулярных издевательствах и пытках. «Мы, честно говоря, в шоке. Но пока, кроме слов осужденных, у нас доказательств нет, и сбором этих доказательств должно заниматься следствие. Очень надеемся, что будет расследование. Насколько я понимаю, ФСИН уже часть сведений передала в Следственный комитет, потому что после нашей поездки он объявил о том, что проводится проверка», — сказала она.

Как уточнила Е.Меркачева, правозащитники также пообщались с людьми, которые были свидетелями пыток, и с так называемыми «активистами», на которых указывали осужденные. «Они считали, что именно эти люди – самые жесткие, больше всего разговоров было именно про их садизм. Мы пообщались с этими активистами и составили их психологический портрет. Это накаченные, спортивные люди, все с огромными сроками за убийство, изнасилование. Когда они оказались в колонии, по их словам, они сами стали жертвами пыток и насилия, а потом у них был небогатый выбор, и они решили, что лучше будут пытать, чем будут пытать их», — отметила правозащитница.

Е.Меркачева добавила, что происходящее в колонии потрясло правозащитников настолько, что они «даже не знали, как быть». «Когда мы вышли из нее, было ощущение, что за нашей спиной остался концлагерь, в котором тысячи человек осужденных. Они рассказывали, что их били только определенные люди в погонах. Мы эти все фамилии собрали и передали руководству ФСИН», — заключила она.