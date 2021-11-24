Рыбаков объяснил причины исключения из «Яблока» почти 500 человек

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков объяснил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», почему из московского отделения партии выбыло 488 человек.

«Московское отделение работает. Они провели перерегистрацию. Это обычный вопрос в работе партии. За 30 лет перерегистрация проходила десятки, а то и сотни раз во всех региональных отделениях. Да, действительно, для некоторых членов партии это отстранение от возможности голосовать», — сказал он.

По словам Н.Рыбакова, в партии должны быть базовые правила, которые обязаны соблюдать все ее члены. «Они заключаются в том, что, например, если партия участвует в выборах, то ты агитируешь за нее. Это логично. Если же ты вдруг решил сказать: «Нет, давайте мы будем голосовать за коммунистов, потому что они точно пройдут» – тогда не стоит продолжать быть в партии или сделать перерыв», — отметил лидер «Яблока».

Н.Рыбаков также назвал недопустим прямое соперничество членов партии на выборах в том смысле, что если «Яблоко» выдвигает кандидата, то другой член партии не выдвигается против него. «Вот мы выдвигаем кандидатом Владимира Рыжкова, а Елена Русакова выдвигается против него на выборах. Такое в нормальной политической партии возможно? Нет, иначе это перестает быть партией и становится болотом», — пояснил он.

Н.Рыбаков подчеркнул, что «Яблоко» не допустит буллинга одних членов партии другими членами. «И не допустим скандалов, которые поглощают некоторых членов партии, и вместо работы они начинают заниматься бесконечными интригами и склоками. Этого ничего не будет», — сказал он.

Вместе с тем Н.Рыбаков добавил, что люди, которые были исключены из «Яблока» в результате перерегистрации, могут продолжать помогать партии. «Если они хотят продолжать работу, они могут ее продолжать – поддерживать «Яблоко», участвовать в наших мероприятиях. А через год они снова смогут прийти, подать заявление, и их примут обратно», — заключил он.